統計：美軍機7月67架次南海偵察

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」平台8月1日發布消息稱，美軍7月總計出動67架次的大型偵察機，前往南海開展偵察行動。這一數字較5月的35及6月的49增加明顯，幾乎是5月的兩倍。

環球網報導，「南海戰略態勢感知」平台稱，7月前往南海的67架次大型偵察機型號涵蓋美海軍的P-8A反潛巡邏機、P-3C反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機和MQ-4C無人偵察機，美空軍的RC-135系列電子偵察機、E-8C戰場指揮與監視機及E-3B空中預警機。

該平台還稱，除了活動頻率顯著增加外，其活動的烈度也有大幅增強。7月，多達13架次偵察機在非常規時間（晚8時至早6時）緊急升空，對南海實施偵察。此外，累計9架次進入中國領海基線以外70海里範圍內活動，6架次進入60海里，而最近一次，距離中國領海基線僅40餘海里。

該平台同時表示，在數據提取和分析的過程中，可能會有遺漏。同時，小型偵察機也不在統計範圍內，且考慮到並非所有軍機都開啟ADS-B應答器。另外，艦載的偵察機活動也不掌握，如7月4日、17日美海軍「尼米茲」號和「雷根」號在南海舉行雙航母演習期間可能起飛艦載偵察機E-2D等。因此，真實的數目要更多。