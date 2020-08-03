北斗3號衛星核心組件 100%大陸製造

大陸航空技術邁大步，大陸衛星導航系統管理辦公室主任冉承其今（3）日表示，北斗衛星導航系統提前半年完成全球星座部署，開通系統服務。500多種器部件國產化研製，北斗三號衛星核心器部件國產化率100%。

央視新聞報導，冉承其表示，集結400多家單位、30餘萬科技人員集智攻關，攻克星間鏈路、高精度原子鐘等160多項關鍵核心技術，實現北斗三號衛星核心器部件國產化率100%。

冉承其說，工程建設提前半年完成，彰顯「中國速度」。北斗三號2009年11月啟動建設。十多年來，工程建設歷經關鍵技術攻關、試驗衛星工程、最簡系統、基本系統、完整系統五階段，提前半年完成全球星座部署，取得巨大成就。

冉承其表示，北斗三號發揮舉國體制優勢，高效完成組網。單星研製周期縮短四分之一，運載火箭總裝周期縮短三分之一，衛星入網周期縮短四分之三。構建形成風險分析及控制保障鏈，不帶隱患發射，不帶疑點上天。自2017年11月起，兩年半時間高密度發射18箭30星，建成40多個地面站，快速形成星地一體化運行能力。

冉承其指出，北斗系統功能強大性能一流，展現中國品質。北斗三號具備導航定位和通信數傳兩大功能，可提供定位導航授時、全球短報文通信、區域短報文通信、國際搜救、星基增強、地基增強、精密單點定位共七類服務，是功能強大的全球衛星導航系統。

北斗性能指標先進，冉承其表次，全球範圍定位精度優於10公尺、測速精度優於每秒0.2公尺、服務可用性優於99%，亞太地區性能更優。實測的導航定位精度都是2至3公尺，比公布的指標精度更好，北斗是特別好用的系統。