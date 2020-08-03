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字節跳動：臉書抄襲抹黑 公司全球化困難多

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
字節跳動（Bytedance）旗下海外版抖音TikTok將遭美國封殺。路透
字節跳動（Bytedance）旗下海外版抖音TikTok將遭美國封殺。路透

針對外界頻傳美方封鎖TikTok的傳言，字節跳動昨（2）日晚間發文回應，公司致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，面臨著各種複雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手Facebook（臉書）的抄襲和抹黑。

字節跳動公告，公司堅守全球化的願景，不斷加大包括大陸在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值。嚴格遵守當地法律，也會積極利用法律授予我們的權利，維護公司的合法權益。

美國時間8月2日，美國福斯電視台稱，微軟和TikTok正在同白宮協商，避免川普全面封禁TikTok。

微軟在一封官方聲明中，確認將就收購TikTok美國繼續與字節跳動開展談判，並不晚於9月15日完成，在此期間，微軟期待與美國政府，包括與美國總統保持對話。

TikTok是字節跳動旗下專注海外市場的短視頻產品。自2018年上線以來，TikTok已成為全球最受歡迎的應用之一。Sensor Tower數據顯示，2020年4月，字節跳動旗下的TikTok和抖音全球下載量已突破20億次。

但由於陸資背景，今年以來，TikTok在印度、美國等重要市場遭到巨大壓力。7月初，美國總統川普公開向TikTok放話，稱其執政團隊正在考慮在美國禁止短視頻應用TikTok。

華爾街日報報導，川普發出反對聲明後，TikTok作出更多讓步，包括同意未來三年在美國增加多達1萬個工作崗位等等。這意味著，微軟與字節跳動的談判進展，仍取決於美國官方及川普的態度。

微軟聲明，微軟和字節跳動正在探索一項初步的提案，涉及到收購TikTok美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的服務業務，根據該提案，微軟將在這些地區擁有和運營TikTok。微軟將邀請其他美國投資者參與少部分股權的購買。

微軟將確保所有TikTok美國用戶的私人數據轉移並存儲在美國，如果此前在美國以外的地區存儲或備份任何隱私數據，微軟將確保數據轉移至美國後，從海外的服務器中刪除此類數據。

TikTok 川普 紐西蘭

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