中國藉核酸檢測取港人基因說 港府：造謠恐觸法

港府今天發表聲明說，網路上指中國方面協助香港進行核酸檢測，會使港人的基因資料被送往中國，是「故意散播謠言」。而此舉是否構成犯罪，港府相關部門會「仔細研究」，並蒐集證據。

此外，由中國方面派遣的「內地核酸檢測支援隊」，首批7名「先遣隊」成員下午抵達香港。港府表示，這7人計劃明天協助籌備成立臨時實驗室，以大幅提升香港的武漢肺炎病毒檢測能力。

綜合香港媒體報導，港府今天以發言人名義發表聲明，「衷心感謝」中央政府積極回應港府要求，迅速組成「內地核酸檢測支援隊」支持香港抗疫。

聲明說，有人「在網上故意散播謠言」，指對港人進行的病毒檢測，港府會將港人的基因資料送往中國。港府對此鄭重澄清絕無此事，任何防疫工作絕對符合法律要求。中央的支援「純粹是協助加強病毒檢測能力，所有檢測都只會在香港進行，不會將樣本送往內地」。

這項聲明強調，對於有人「故意散播該等不實謠言，打擊特區政府的抗疫工作，我們作出譴責。至於散播不實謠言會否構成犯罪，相關政府部門會仔細研究，並收集證據，以作跟進」。

至於由中國國家衛健委組織、成員達60人的「內地核酸檢測支援隊」。根據報導，首批7名「先遣隊」成員抵達香港，主要任務是與香港相關部門對接，熟悉場地、設備及檢測流程等，為後續大規模檢測打基礎。

有報導指出，支援隊成員都來自廣東省，是全省20多所公立醫院選派的臨床檢驗技術人員。其中，擔任支援隊長的余德文，曾是廣東省支援武漢醫療隊指揮部總指揮，也具備廣東省衛健委二級巡視員身分。