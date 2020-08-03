保證兩不誤 陸東海捕魚解禁

8月1日12時起，中國大陸東海首批漁船「解禁」出海開漁。

新華社報導，在位於東海之濱的寧波市象山縣等地可看到，當地政府與漁民已為出海作業做好準備。從1日上午開始，該縣海洋與漁業執法隊的執法人員便分組值守，對開捕魚船進行各類檢查，確保船上通訊導航設備暢通，救生、消防等安全設施齊全有效。

為保證疫情防控和開船出海「兩不誤」，當地漁船開船前都必須做好「漁船專屬碼」登錄工作，每一位船員掃完碼後還要登記好船證以及個人信息，做到「登記一艘、開捕一艘」。

據了解，第一批開捕的漁船多在近海作業，捕撈的漁獲物以符合開漁要求的經濟魚類為主，最快這兩天「第一網」新鮮的東海海鮮就會出現寧波市民的餐桌上。

象山縣漁政執法部門相關負責人表示，當地將全力抓好漁船安全、敏感水域監管、違法違規生產和海上疫情管控等工作，嚴厲打擊跨界生產、違法偷捕和擅自改變作業類型等行為。

為保護海洋漁業資源和生態環境，中國大陸實行伏季休漁制度。根據大陸農業農村部通告，每年5月1日起，東海等海域進入伏季休漁期。而從8月1日12時起，東海桁桿拖蝦、籠壺類、刺網和燈光圍（敷）網等作業方式的漁船可「解禁」出海作業。