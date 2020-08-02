香港新增新冠肺炎確診115例 均為本土病例

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港2日新增新冠肺炎確診病例115例，均為本土病例，連續12天單日新增過百。

據澎湃新聞報導，為應對香港新冠肺炎疫情，香港特首林鄭月娥之前表示，中國大陸已表示願意向香港提供支援，而應香港政府請求，在大陸當局統籌部署和指揮下，大陸國家衛健委成立的首支「內地核酸檢測支援隊」的其中7名成員，已於2日赴港協助開展實驗室工作。

香港財政司司長陳茂波2日也發表文章表示，當前香港疫情日趨嚴重，醫療設施負荷壓力不斷增加。此時中國大陸向香港派出支援隊非常及時，感謝中國大陸在人員、物資及防疫工作等環節的全力支援，無論是建方艙醫院、搭建新的臨時醫院，收治患者，又或是協助進行大規模的核酸檢測，都有助香港盡快控制好疫情。