林鄭又拋「境外投票」 民主派批政治算計

香港立法會選舉延後一年，特首林鄭月娥昨先後接受電台及電視台訪問，她重申延後選舉不是剝奪選民的投票權。她在訪問中以新加坡為例，稱當地設有境外投票制度，因此較有條件在疫情下如期舉行選舉，認為香港需檢視選舉安排，包括境外投票、長者投票特別安排等，更特別提到應保留身在大灣區港人的選舉權。

明報報導，民主黨林卓廷認為，境外投票背後有政治考量，因較貼近建制票源；他又擔心若內地港人想投票給民主派，會因身在內地而有政治壓力。香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示對境外投票極有保留，形容是「打開潘朵拉盒子」，破壞整個選舉制度，憂心帶來的傷害遠大於好處。他說，境外投票其中一種方式是經郵遞，可能出現很多舞弊行為。

特首林鄭月娥昨日接受無線新聞訪問，強調延後選舉是延後，不是剝奪選民投票權；如果選舉如期舉行，身處外地的選民或因疫情下的邊境管制，而無法行使選舉權。林鄭月娥表示，政府要及早準備，以應對突如其來的事，包括認真考慮的議題包括境外投票。

林鄭月娥表示，大灣區是一小時生活圈，「日後的選舉是否應尊重（在大灣區的）這些人，（他們）也是香港居民，保留他們的選舉權」，又稱長者投票的特別安排等全都可以檢視。根據統計處數字，截至2019年中，在廣東省逗留6個月或以上的香港永久居民有逾54萬人。