美企指控侵專利 小米在印度挨告

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電

中國小米公司在印度被美國公司被提起訴訟，因涉嫌侵犯智能手機技術專利

觀察者網引述印度經濟時報報導，位於印度的美企InterDigital公司7月30日表示，已向德里高等法院提起對小米公司的專利侵權訴訟。

InterDigital是一家移動和視頻技術研發公司，總部位於美國，目前在兩起專利侵權案件中向小米公司損失賠償和懲罰性賠償。

該公司稱，已向法院申請對小米公司的禁令，以防止自身專利權在印度進一步受到侵犯，除非小米願意通過法院設定的公平、合理和非歧視性條款獲得專利使用許可。該公司在一份聲明中表示，其中一項指控涉及小米侵犯其在印度的5項3G與4G手機專利，而另一項指控則涉及小米侵犯其在印度的3項視頻編解碼技術（H. 265/HEVC）專利。

該公司還聲稱，對於其主張被小米侵犯的3G、4G和5G技術，該公司已經投入20多年的時間研發，在全球範圍內有超過3.2萬項已申請或正在申請的專利。

InterDigital公司首席執行官威廉·梅里特在聲明中表示：「無線技術和視頻編解碼技術的相關標準大幅降低了手機行業的准入門檻，就連像小米這樣在這些方面沒有任何研發投入的新公司，都能進入這個行業並取得成功。」

該公司希望，可以通過這次訴訟使小米能與三星、蘋果、華為和其他許多公司一樣，向InterDigital支付專利費用。

根據Counterpoint Research最新發布的報告，根據印度2020年第二季度智能手機市場數據，小米公司所占份額為29%，位於首位。

專利 印度

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