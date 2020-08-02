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港版火神山？港府：北京將助港興建全新臨時醫院

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港亞洲國際博覽館「方艙醫院」病房。新華社
香港亞洲國際博覽館「方艙醫院」病房。新華社

香港特區政府政務司司長張建宗今天表示，北京除了短時間內協助香港特區將亞洲國際博覽館改建成方艙醫院外，還會協助香港興建一家全新的臨時醫院，由政府尋找用地，相關工作會盡快進行，特區政府對此表示衷心感謝。

張建宗在今天發表的網誌文章表示，香港7月初以來爆發的疫情極為嚴峻，連續11天新增確診病例數過百，並且有多個社區出現感染群體。上周（7月25至31日），新增900例確診病例，比5月和6月的確診總和還超出近五倍多，累計確診病例已超過3000例。

他指出，北京高度關心港人健康，並應特區政府的請求，派遣大陸檢測人員來港協助開展大規模核酸檢測篩查。他並透露，北京還將協助香港興建一間全新的臨時醫院。

據澎湃新聞，有香港媒體報導，新建的臨時醫院將仿照大陸模式，從亞博館二期的空地上從零開始建造。亞洲博覽館二期用地位於亞博館旁，涉及土地面積約為5.3萬平方公尺。港府2018年的施政報告中曾提出在該處興建亞博館二期，但至今仍未開發，目前為貨車調度區。有港媒報導稱，新修建的臨時醫院，形式較為近似大陸的火神山醫院。

武漢疫情爆發初期，曾興建火神山醫院、雷神山醫院兩家臨時醫院。其中，火神山醫院佔地約2.5萬平方公尺，設有1000個床位，從方案設計到建成交付僅用10天，被稱為中國速度。

香港 北京 疫情

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