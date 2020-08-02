聽新聞
test
0:00 / 0:00

港民主派斥「真空年」：未來1年恐陷人大權力黑洞

世界日報 / 特派員李春／香港報導

香港政府押後立法會換屆選舉一年，民主派立法會議員1日再強烈譴責，說當局自製憲制危機，又批林鄭月娥班子有選情私利，充斥政治陰謀。

22名民主派立法會議員發表聯合聲明，批港府以疫情為名押後立法會選舉一年，自行製造真空年的憲制漏洞，並提請全國人大常委會決定有關一年的安排，招惹北京肆意蹂躪香港民選議會制度，動搖香港高度自治的憲制根基。

聯合聲明斥責林鄭「自行炮製真空年憲制漏洞」，令香港未來一年恐陷「人大權力黑洞」，屆時「由北京僭建規矩、私定方圓」，任何「惡法劣政」都可以借機通過。指責「林鄭班子賣港，其喪失管治意志、背棄兩制的行為已將高壓統治帶上積惡滅身的不歸路」。

民主派質疑林鄭估計疫情下投票率將達七成，反證她畏怯民意，經歷反送中、國安法等，一年後民怨只會更深，屆時恐怕「極權食髓知味」，「萬年議會恐將煉成」。

公民黨主席梁家傑也批林鄭藉疫情解決選情失利問題。而選舉屬香港內部事務，不應交由全國人大常委會處理。

香港 立法會

延伸閱讀

港府延選立法會 龐培歐憂港人永遠無法再投票

陸「核酸檢測支援隊」先遣成員今抵香港

美籍卻遭港警通緝 朱牧民：國安法下無人能倖免

遭港警通緝 黃台仰：永遠不因北京威脅停止倡議

相關新聞

印媒：中印第五輪軍長級會談今舉行

大陸環球網今天引述印度斯坦時報、印度教徒報等多家印媒消息稱，中印第五輪軍長級會談，將於2日在中印邊境實際控制線（ LAC...

陸前副外長：北京須保持定力 免陷「新冷戰」陷阱

中美角力白熱化，美國國務卿龐培歐上月23日提出組建一個國際對抗中國的新民主聯盟，被普遍視為對北京的「新冷戰宣言」。大陸外...

態度大轉彎？俄媒：美不再堅持拉中國軍控談判

美俄近年來規模最大的政府間核軍控談判日前在維也納結束，雙方討論了戰略穩定問題，並試圖制定新時代的「行為準則」。不過，俄羅斯媒體報導，美國似乎不再堅持要求拉中國參與軍控談判，川普政策出現重大變化。

港版火神山？港府：北京將助港興建全新臨時醫院

香港特區政府政務司司長張建宗今天表示，北京除了短時間內協助香港特區將亞洲國際博覽館改建成方艙醫院外，還會協助香港興建一家...

港區國安法通緝 羅冠聰：欲加之罪 何患無辭

香港警方在7月底正式通緝六名逃亡海外的香港人，其中包含前香港眾志常委羅冠聰，他表示，警方通緝是「欲加之罪，何患無辭」，他為避免牽連家人，日前在臉書直播時宣布斷絕與香港親人的關係。

美企指控侵專利 小米在印度挨告

中國小米公司在印度被美國公司被提起訴訟，因涉嫌侵犯智能手機技術專利。

港民主派斥「真空年」：未來1年恐陷人大權力黑洞

香港政府押後立法會換屆選舉一年，民主派立法會議員1日再強烈譴責，說當局自製憲制危機，又批林鄭月娥班子有選情私利，充斥政治陰謀。

港選舉延後真空 林鄭：現屆立法會繼續

香港特首林鄭月娥宣布押後香港立法會選舉一年，引發各種評說。林鄭月娥1日表示，應讓現屆立法會繼續運作。對押後立法會選舉引起國際制裁，她稱不相信西方會用金融制裁的「核子手段」制裁香港，制裁她本人會「公道自在人心」。

川普表態封殺TikTok 胡錫進：中方反制很有限

美國總統川普揚言下令禁用短影音平台TikTok後，中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進今天批評這是「流氓政府的野蠻出手」；但...

美籍卻遭港警通緝 朱牧民：國安法下無人能倖免

美國多部挺港法案幕後推手朱牧民遭港警通緝，是首位因港區國安法遭緝的外籍人士。朱牧民今天接受中央社專訪表示，他的案例說明國...

民主派：未來一年恐陷人大權力黑洞

香港政府押後立法會換屆選舉一年，民主派立法會議員昨再強烈譴責，說當局自製憲制危機，又批林鄭月娥班子有選情私利，充斥政治陰...

遭港版國安法通緝 羅冠聰：欲加之罪 何患無辭

香港警方在七月底正式通緝六名逃亡海外的香港人，其中包含前香港眾志常委羅冠聰，他表示，警方通緝是「欲加之罪，何患無辭」，他為避免牽連家人，前晚在其臉書上宣布斷絕與香港親人的關係。

熱門新聞

影／北京大雨如注 故宮「龍吐水」600年不淹

男童遭浪捲走...3男「策馬救人」 網讚：宛如古代大俠

德國之聲評論／北京愈發不寬容 唯有制裁能讓大陸停下並思考

中國經濟拿內循環當解藥 分析憂日子更難過

祖安罵侵蝕中國校園 沒有最髒只有更髒

美籍卻遭港警通緝 朱牧民：國安法下無人能倖免

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。