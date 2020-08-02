港民主派斥「真空年」：未來1年恐陷人大權力黑洞

香港政府押後立法會換屆選舉一年，民主派立法會議員1日再強烈譴責，說當局自製憲制危機，又批林鄭月娥班子有選情私利，充斥政治陰謀。

22名民主派立法會議員發表聯合聲明，批港府以疫情為名押後立法會選舉一年，自行製造真空年的憲制漏洞，並提請全國人大常委會決定有關一年的安排，招惹北京肆意蹂躪香港民選議會制度，動搖香港高度自治的憲制根基。

聯合聲明斥責林鄭「自行炮製真空年憲制漏洞」，令香港未來一年恐陷「人大權力黑洞」，屆時「由北京僭建規矩、私定方圓」，任何「惡法劣政」都可以借機通過。指責「林鄭班子賣港，其喪失管治意志、背棄兩制的行為已將高壓統治帶上積惡滅身的不歸路」。

民主派質疑林鄭估計疫情下投票率將達七成，反證她畏怯民意，經歷反送中、國安法等，一年後民怨只會更深，屆時恐怕「極權食髓知味」，「萬年議會恐將煉成」。

公民黨主席梁家傑也批林鄭藉疫情解決選情失利問題。而選舉屬香港內部事務，不應交由全國人大常委會處理。