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港區國安法通緝 羅冠聰：欲加之罪 何患無辭

世界日報 / 記者呂佳蓉／綜合報導
香港眾志創黨主席羅冠聰。圖／聯合報系資料照片
香港眾志創黨主席羅冠聰。圖／聯合報系資料照片

香港警方在7月底正式通緝六名逃亡海外的香港人，其中包含前香港眾志常委羅冠聰，他表示，警方通緝是「欲加之罪，何患無辭」，他為避免牽連家人，日前在臉書直播時宣布斷絕與香港親人的關係。

羅冠聰在臉書上指出，他是從新聞媒體上知道與其他五位逃亡的香港人一樣，將被以港區國安法通緝；他表示，至今沒有收到通緝文件或通知，難以判斷自己是否正被通緝。他完全不知道自己的罪名是什麼，但認為無關重要，「欲加之罪，何患無辭？或者最終的答案，只是因為太愛香港」。

他強調，他所有在海外的倡議工作都是以個人身分而行，沒有與任何人有政治連繫，也沒有受薪與收受任何利益做倡議工作。離港後已沒有聯絡其親人，並且正式與他們斷絕關係，不再往來。

羅冠聰他表示，自己或身邊的人暫時未受實際要脅，個人精神狀態和身體都不錯，更笑言一個人生活，廚藝進步不少；他希望能夠在自己能力範疇保障自己安全，因不知何時會發生難以預計的事情。

他在直播尾聲叮囑大家保重，「我們不知道邊一日(哪一天)要面對突然分開，連告別的時間都沒有」。

另遭通緝的「香港獨立聯盟召集人」陳家駒表示，港警通緝他的原因，與日前拘捕香港本土派、獨派團體「學生動源」等人的理由相近。「學生動源」成員劉康則說，這是明顯政治迫害，而且非常嚴重踐踏言論自由與人權。

去年在赴大陸期間捲入嫖娼案件而被行政拘留的鄭文傑則說，不理解自己為何被控分裂中國，因自己是「出名的大中華主義」，反問警察有沒有做好功課。

香港 通緝 直播

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