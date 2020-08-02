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港選舉延後真空 林鄭：現屆立法會繼續

世界日報 / 特派員李春／香港報導
香港特首林鄭月娥宣布押後香港立法會選舉一年，引發各種評說。 美聯社
香港特首林鄭月娥宣布押後香港立法會選舉一年，引發各種評說。 美聯社

香港特首林鄭月娥宣布押後香港立法會選舉一年，引發各種評說。林鄭月娥1日表示，應讓現屆立法會繼續運作。對押後立法會選舉引起國際制裁，她稱不相信西方會用金融制裁的「核子手段」制裁香港，制裁她本人會「公道自在人心」。

林鄭月娥重申，押後立法會換屆選舉是一個艱難決定，首要是市民健康，無政治考慮，亦並非怕輸，不是所有事情都以民意為基礎，但相信今次押後選舉的民意基礎穩固，如果一年後香港選舉安排有更大靈活性和更多手段，相信會較有條件舉行選舉。

林鄭月娥1日一早到電台解釋押後立法會選舉，對未來一年的立法會有「真空期」，她個人認為在押後選舉期間，應該讓現屆立法會繼續運作，如果未來一年需要召開立法會會議，可以邀請現屆議員出席，視他們為這一年真空期的議員。

林鄭月娥又說，爭取連任但被取消參選資格的現任議員，未能取得下屆參選的資格，但不等於有關人士今日不可能繼續做議員，香港政府不能隨意取消現任議員的身分， 這屬於兩套不同制度。有現任議員爭取連任，而未獲提名，這屬於選舉主任的決定；如果他們出席未來一年立法會會議，身分是現任議員，這個身分不可隨意奪走。

被問到會否擔心民主派議員未來一年杯葛立法會會議，林鄭月娥表示，對方已經杯葛了一段時間；但她不希望有關情況再出現，官員及議員應以市民利益為依歸，而非因政治立場而採取激進行動。

對於押後選舉受到西方國家批評和制裁，林鄭月娥稱港區國安法以來，體會到某些國家對待相關問題有雙重標準，香港對外國因應港區國安法實施制裁已有防禦手段，包括要求紀律部隊在歐美以外地區採購裝備，研究來自中國大陸的產品。

林鄭月娥被質疑一家人持有英國護照，她未直接回應，只說擔任特首三年以來，最需要保護的就是家人，因此不會談論任何家人的事情，她本人在英國和美國都沒有資產，亦不嚮往這些國家。

香港選舉 立法會 林鄭月娥

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