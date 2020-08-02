態度大轉彎？俄媒：美不再堅持拉中國軍控談判

美俄近年來規模最大的政府間核軍控談判日前在維也納結束，雙方討論了戰略穩定問題，並試圖制定新時代的「行為準則」。不過，俄羅斯媒體報導，美國似乎不再堅持要求拉中國參與軍控談判，川普政策出現重大變化。

參考消息網報導，據俄羅斯「生意人報」網站7月31日指出，「我們正在與俄羅斯就包括核武器在內的軍控問題進行正式談判」，美國總統川普在白宮的表態一開始並沒有引起轟動。然而，對「是否拉中國一起參與軍控談判」問題的回答，川普說：「我們稍後再討論這一點。我們先跟俄方磋商，然後再說。中國當前的核力量遠弱於俄羅斯。我們現在是一個核大國，我們大幅更新了核武庫，擁有最強大的核力量，俄羅斯位居第二，中國位居第三。中國正在增強實力。我們最終可能會希望與中國展開磋商。」

報導指出，上述回應可能顯示美國政策發生重大變化，這也為延長美俄「新削減戰略武器條約」的期限開闢了道路。

記者再次追問：「讓中國參與三方會談的想法如何？中國不想參加？」川普答道：「我們認為，我們首先要與俄羅斯解決這個問題。我不知道會談能否成功，但我們會先這樣做，然後再（跟俄羅斯）一起與中國磋商。」

報導認為，對於華盛頓來說，這是一種新態度：早些時候，美國代表們反覆強調，有關限制核武器的進一步談判必須在有中國參加的情況下進行。這是他們同意俄羅斯將「新削減戰略武器條約」再延長五年提議的關鍵條件。

對此，莫斯科國立國際關係學院專家安德烈·巴克利茨基表示，對川普的表態「應謹慎對待，他的言論並不是都會落實」。他說：「直接負責在核領域與俄羅斯打交道的美國政府官員的言行將是試金石。但是，如果華盛頓確實不再以北京參與作為與莫斯科進行軍控磋商的條件，那會是一個好消息。」