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陸前副外長：北京須保持定力 免陷「新冷戰」陷阱

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部前副部長何亞非。（星島日報）
大陸外交部前副部長何亞非。（星島日報）

中美角力白熱化，美國國務卿龐培歐上月23日提出組建一個國際對抗中國的新民主聯盟，被普遍視為對北京的「新冷戰宣言」。大陸外交部前副部長何亞非受訪時坦言，目前形勢不容樂觀，中美關係前景令人擔憂；美國慣於把其戰略競爭對手冠以「邪惡」之名，以佔領大國博弈的道義制高點；隨著美國大選來臨，突發事件隨時還會發生，中方要做好兩國關係進一步惡化的準備。

不過，何亞非強調，「中國俗話說，一個巴掌拍不響」，不管美國如何一意孤行，中國都要保持戰略定力和戰略自信，「不能隨美國之風起舞」，陷入「新冷戰」的無底陷阱。中國必須從三個方面與美國進行博弈，首先，堅決反對冷戰，維護世界和平；其次，堅決反對中美經濟和科技「脫鈎」；第三，堅決反對以意識形態劃線建立相互對立、隔絕的政治經濟陣營。

據星島日報，何亞非是在接受中通社訪問時發表上述看法。他指出，如今的中國不是前蘇聯，中國共產黨更不是前蘇聯共產黨，這幾十年特別是改革開放以來，中國人民取得的巨大成就給世界各國尤其是美國人民帶來了實實在在的好處。其次，如今的美國也不是幾十年前的美國，自身並非鐵板一塊，希望中美合作做大經濟「蛋糕」、避免冷戰損害雙方根本利益的依然是多數。

他表示，再者，當今世界更不是美蘇冷戰前和冷戰期間的世界，全球化發展已經改變了世界格局，以美國歐洲盟友為例，德國、法國、義大利、西班牙甚至英國都希望與中國合作促進經濟發展、抗擊疫情。

對於美國政府推進美中經濟科技「脫鈎」，何亞非認為，此舉是想削弱中國的經濟發展勢頭，以維護美國科技獨大的地位，但這樣做對美國企業和老百姓並無好處，「殺敵一千、自傷八百」。他認為，中國確實需要做好部分「脫鈎」的準備，但全球化大趨勢不會逆轉。在美國大選年政治喧鬧沉寂之後，經濟發展、健康生活依然是人民的首要選擇。在中國如此，在美國也是如此。

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