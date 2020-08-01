德國之聲評論／北京愈發不寬容 唯有制裁能讓大陸停下並思考

為了回應北京對香港收緊控制的舉動，歐盟及其成員國採取了最大規模協調一致的行動，推出了懲罰措施，其中包括重新評估引渡安排，放寬香港公民的簽證和庇護機會，以及限制向中國出口可能被其用於鎮壓、監視、截獲通訊等用途的設備。

中國尋求在海外擴大威權的背景之下，歐盟此舉受到歡迎，並顯然是朝著正確方向邁出的一步。歐盟意識到，僅僅譴責並不夠，只有對北京通過懲罰性的措施，才能追究其責。

愈發不寬容的北京

多年以來，國際社會一直相信可以通過加強經濟往來以及和平談判促成中國轉型。然而北京近年來在海外的勢力擴張卻表明事實恰恰相反。中國非但沒有對自由價值和民主訴求更加寬容，反而對民間社會愈發敵視，並且對其他國家施加巨大的外交壓力。

憑借其經濟實力和在全球各地的宣傳攻勢，中國正在嘗試讓國內外的批評者噤聲。人權律師、民間團體、以及藏人、維吾爾人、香港的民眾都面臨著無情的鎮壓。

因為擔心中國在經濟上進行報復，在人權問題上，國際社會和大型企業被迫保持沉默，所有這些都證明，這是暴政與自由之間的直接衝突。

香港表明了中國的前進方向

香港曾被認為是中國唯一的自由燈塔，它也是凸顯北京不願遵從國際規則和自由價值的最佳佐證。北京不顧國際社會的批評，背棄了其在聯合國登記的《中英聯合聲明》中做出的承諾，違背民眾的意願，強行實施嚴厲的法律，給這個城市的自由劃上句點。

就在幾天前，四名年輕人因在社交媒體上呼籲香港獨立被以煽動分裂國家罪被逮捕。隔天北京便上演了一出最離譜的政治清洗，取消了多名民主人士香港立法會參選資格，理由是他們反對《港區國安法》。顯然，中國正在對香港僅存的自治支柱發起了奧威爾式的攻擊。

歐盟與各界須齊心協力

歐洲最近對華政策的重新調整表明，在北京的政治、軍事和經濟影響力不斷增加以及對自由的侵犯之際，歐洲開始尋求一種更有原則性的做法。

歐洲議會今年6月通過了一項決議，用馬格尼茨基法案對涉及侵犯人權或有腐敗行為的個人，以及在香港侵害人權的官員進行制裁，這是一個標誌性的行動。

近日，日本議員跨黨派成立了「日本議會對華政策聯盟」，敦促政府重新評估對華政策，考慮用制裁來阻止中國的暴行。

越來越多的歐洲國家和亞洲民主國家採取具體行動，面對中國的強橫主張，國際社會正在覺醒。只有通過各國的協調行動以及制裁，西方民主國家才有足夠的力量來對抗中國的經濟實力（北京經常打出經濟牌），讓中國重新考慮其專制統治的代價。

現在是時候了，是世界告別過去的綏靖政策，用全新的全球戰略來捍衛我們的價值觀打擊暴政的時候了。

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