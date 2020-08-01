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港立法會延選1年 擬設臨時會 泛民：憲制崩塌

世界日報 / 特派員李春╱香港1日電
港立法會延選1年 擬設臨時會 美聯社
港立法會延選1年 擬設臨時會 美聯社

香港特首林鄭月娥昨天傍晚宣布，為了遏止疫情、保障公共安全及市民健康，她決定援引緊急法，押後9月的第7屆香港立法會選舉一年，至明年9月5日舉行。

林鄭月娥宣布不久，包括北京中央人民政府、國務院港澳辦、香港中聯辦隨即發表支持與理解的聲明，並稱會提供一切必要援助保護香港居民生命安全和身體健康。

據了解，在立法會選舉延期後空缺的一年，替代方案是港府要求北京全國人大常委會釋法，以取得合法的安排，成立一個臨時立法會，臨時立法會議員可以委任或邀請上屆立法會議員，規定任期一年，至下屆選舉出新立法會議員為止。

香港立法會22名民主派議員反對押後9月立法會選舉，聯合聲明批評港府與建制派因為選情嚴峻，私謀借疫情之名押後立法會選舉，試圖以抗疫失誤，粗暴褫奪市民投票權利，是司馬昭之心，路人皆知。

林鄭昨開記者會說，立法會選舉是香港規模最大的選舉，涉及440萬名選民，有中央點票站、有615個投票站，同時需要招募3萬多名工作人員，涉及大量人群聚集，構成極大的感染風險。此外，香港有不少登記選民居住或滯留在內地及海外，但由於邊境限制，相關人士無法返港行使投票權。「限聚令」收緊至2人，令選舉慣常活動，包括探訪、街站等無法進行。

林鄭說，根據國際組織資料顯示，有60多個國家及地區押後選舉舉行。

林鄭強調，無論港區國安法或押後立法會選舉，均從香港人利益出發，押後選舉是為保障全港市民健康，她不明白為何在自己地方做事，會受到外國制裁。

立法會22名民主派議員發表聯合聲明，批評港府與建制派私謀藉疫情之名押後立法會選舉。對於有指全國人大將介入為選舉押後的安排作決定，聲明指是憲制的徹底崩塌，呼籲市民及國際社會認清強權的真面目應對。

剛被褫奪參選立法會議員資格的黃之鋒說，不認同北京或香港政府有任何基礎押後選舉，理由就是怕輸或希望直接委任；並批評選舉主任用心陰險，表面上寫出取消參選資格的理由，實際上是製造他違反國安法的藉口，作日後起訴。

民研：逾半港人認為選舉應如期

另外，香港民意研究所調查顯示，55%受訪者認為選舉應如期舉行，21%認為押後不超過6個月，15%認為應押後6個月或以上，有1%人認為要取消。若以政治立場畫分，近40%非民主派支持者認為應如期選舉；民主派支持者73%認為應如期選舉。

立法會 香港特首

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