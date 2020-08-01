香港延後選舉 川普沒正面回應白宮出面譴責

香港特首林鄭月娥31日以疫情蔓延為由，宣布將立法會選舉延後一年，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）表示，譴責港府決定，此一決定破壞維持香港繁榮的民主進程與自由。才剛提議延後大選的美國總統川普，被問到此事沒有正面回應，只說明天將提出聲明或說法。

美國總統川普自己30日才在推特暗示，延後今年11月3日舉行的總統大選，理由也是擔憂病毒傳播危及選民的健康，實際上美國總統選舉時間由國會決定，川普無法獨力延後投票日。

川普在公開行程中兩度被問及香港延後選舉的問題，都沒有正面回應，而是說他更想專注在即將舉行的美國總統大選，他知道香港延後選舉的消息，將會很快提出聲明或說法。

麥肯內尼在白宮例行記者會上，被問到美國是否支持港府延後選舉的決定，她說，譴責港府延後選舉，且取消反對派候選人資格的做法，這些舉動破壞維持香港繁榮的民主進程與自由，也是北京再次破壞承諾的最新例證，北京曾在中英聯合聲明中，承諾給予香港自治和自由直到2047年。

香港立法會選舉原定9月6日舉行，林鄭月娥透過記者會宣布，受新冠肺炎疫情影響，決定引用《緊急情況規例條例》（緊急法），押後原定今年9月6日舉行的立法會選舉，她形容這是抗疫七個多月以來最艱難的決定，有關決定獲中國大陸中央政府支持。