中共五中全會將討論2035年遠景目標與規劃

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中原銀行首席經濟學家王軍表示，十九屆五中全會討論2035年遠景規劃，說明官方將統籌考慮，讓「十四五」規劃更好地銜接2035年的中期目標。 （青島新聞網）
中原銀行首席經濟學家王軍表示，十九屆五中全會討論2035年遠景規劃，說明官方將統籌考慮，讓「十四五」規劃更好地銜接2035年的中期目標。 （青島新聞網）

中共政治局7月30日召開會議决定，將在今年10月舉行十九屆五中全會，研究關於制定「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議。有分析指出，中共將按照十九大計畫邁向第二個百年目標，旨在穩定外界預期，釋放「中國不希望國際格局發生重大的顛覆性改變的訊號」。這也是向國際社會表態，儘管外部壓力巨大，中國仍會繼續把重點放在自身發展上。

與過去五中全會不同的是，此次五中全會同時聚焦中期規劃，研究關於制定「2035年遠景目標」的建議。

中原銀行首席經濟學家王軍受訪時向《聯合早報》表示，這個特殊安排說明官方將統籌考慮，讓「十四五」規劃更好地銜接2035年的中期目標。

中共預計將在今年底宣佈完成第一個百年目標，即在2021年建黨100周年前，全面建成小康社會，明年開始邁向第二個百年目標。

據中共十九大報告勾勒的路線圖，中國要分兩步走實現第二個百年目標，第一階段是從2020年到2035年，基本實現社會主義現代化；第二階段是從2035年到本世紀中葉，建成社會主義現代化強國。

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍分析，「2035年遠景目標」預計將細化中共十九大報告中提出的「基本實現社會主義現代化」，有可能製制定較具體的衡量名額。

他也指出，中美關係惡化、兩國脫鉤風險上升的局勢下，規劃2035年遠景目標將起到「穩住陣腳、提振信心」的作用，也向外界釋放「中國發展脚步不會受外部局勢影響」的訊號。

政治局會議昨天也對疫情下中國經濟上半年的表現作出肯定，同時提出要「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」，並釋放會更加注重宏觀政策執行效果，包括提出“要確保宏觀政策落地見效”，財政政策要「注重實效」、貨幣政策要「精準導向」。

王軍判斷，「以內迴圈為主體、國內國際雙迴圈相互促進」類似於前幾年提出的「供給側改革」，很可能是下半年乃至整個「十四五」的主基調。

王軍說：「中美摩擦，以及疫情導致的全球經濟衰退，使得中國必須反思過去的發展模式，包括减少在市場、科技和資源上對外部的依賴。」

中共 十九大

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