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立委收賄6月證據「熟了」 今知會院長「要搜了！」

應港府要求 北京派員赴港大規模核酸檢測

中央社 / 香港31日電
香港特首林鄭月娥。圖／取自中新網
香港特首林鄭月娥。圖／取自中新網

北京當局今天宣布，應香港方面要求，北京中央決定派遣大陸檢測人員赴港協助展開大規模核酸檢測篩查。

香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情轉趨嚴峻，近10天每天都新增超過百宗確診個案，北京方面早前表明，將會協助港方防疫。

中國國務院港澳事務辦公室今晚發表聲明，表示支持香港特別行政區政府延後立法會選舉一年，聲明同時表示，應港府請求，北京中央決定派遣大陸檢測人員赴港協助開展大規模核酸檢測篩查，幫助香港加快建設臨時隔離及治療中心，以儘快控制疫情。

不過，聲明未明確表示，這些檢測人員的數量及何時抵港展開工作。

香港行政長官林鄭月娥稍早時宣布，由於疫情嚴峻，決定延後立法會選舉一年，至2021年9月5日舉行。

香港 北京 疫情

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