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13年前運鈔劫殺案嫌犯 今成法院執行局副局長
塵封13年的湖北省辛集市農村合作基金會運鈔車搶案，造成當場一死兩傷，人民幣79萬餘元現金被搶。懸案在近日偵破，不料，落網的4名犯罪嫌疑人（另一名共犯已死），其中，竟有石家莊市裕華區人民法院執行局副局長趙智勇。
據官方通報，1997年1月10日上午，辛集市農村合作基金會興華路營業點發生一起持槍搶劫運鈔車案，5人結夥，駕駛一輛搶劫來的計程車，在辛集市槍擊基金會工作人員，當場致一死兩傷，搶劫運鈔車後得手人民幣79萬余元現金後潛逃。
案發後，引起地方震驚轟動，只是警方投入大量警力偵辦此案，卻遺憾久偵未破。但法網恢恢，相繼抓獲犯罪嫌疑人4人，另有一犯罪嫌疑人已因意外事故死亡，今年終於宣告破案。
經警方審訊發現，當年結夥犯案的5人當中，竟有石家莊市裕華區人民法院執行局副局長趙智勇。
央視報導，1997年趙智勇正在當兵服役，趁探親之機結夥作案。1998年退役後，趙智勇便轉業進入法院工作，2014年升任執行局副局長，也就是說，趙智勇已經在法院工作了22年。
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