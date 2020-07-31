香港泛民發聲明 反對立法會選舉延後舉行

香港泛民派22名立法會議員發表聯合聲明，指出反對本屆立法會選舉延後舉行。聲明表示，選舉延後等同引爆憲制危機、竊取政權，動搖香港特別行政區成立之本。

據港媒星島日報引述的消息指出，香港特首林鄭月娥最快會在今日傍晚會見媒體，擬公佈由於受疫情影響，將原定9月6日舉行的立法會選舉往後延期1年舉行。

據香港電台報導，泛民派共22名立法會議員發布聲明，指出港府利用疫情為選舉添加阻力，建制派政團中人樂此不疲，形容這是司馬昭之心，路人皆知。

泛民主派認為，選舉是定時讓市民授權代議士，也是讓管治聯盟接受民意監督、為施政失誤負責的憲政機制，但政府不斷抗疫失誤，更試圖以此為由，粗暴褫奪市民投票權利。

民主派強調，香港的憲制及法律均不容此操盤行為，對於有指大陸全國人大將介入為選舉延後的安排作決定，更是憲制的徹底崩塌。

聲明表示，在疫情下，全球60多個國家的大選或公投已如期或按照法例規定，短暫延期後成功舉辦，當中很多疫情較香港嚴重以倍計。這些國家的經驗，包括票站防疫措施、投票時間延長、隔離人士投票安排等都可供參考，強調港府有責任盡力安排充足防疫措施，讓選舉如期舉行。