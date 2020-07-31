劉兆佳：本次立法會選舉涉國家安全 北京難不插手
大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳今日表示，香港本屆的立法會選舉不單是香港內部事務，此次選舉涉及國家安全，並稱當涉及了國家安全事務，北京很難不插手。
近日有12名香港立法會選舉參選人被選舉主任取消參選資格，引發軒然大波。據港媒香港電台報導，劉兆佳對此表示，很難預估最後有多少人會被裁定提名無效。
他說，美國對大陸步步進逼，甚至要展示結束中共管治等姿態，會令北京認為香港管治權遠比承受制裁代價重要，因此要顯示不會畏懼西方制裁。
劉兆佳指出，本次香港的立法會選舉，不只是特區的內部事務，亦涉及國家安全、外部勢力是否聯合本土勢力奪權的問題，因此選舉已變成涉及國家安全。考慮與擔憂香港事態發展下，當涉及國家安全事務，北京很難不插手。
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