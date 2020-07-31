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美媒：鍾漢林被捕前曾向台灣求助 因疫情未能成行

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港前學生動源召集人鍾翰林。圖／取自鍾漢林臉書
香港前學生動源召集人鍾翰林。圖／取自鍾漢林臉書

香港前學生動源召集人鍾翰林與團體的其他三名成員在本月29日因觸犯港版國安法被捕。據自由亞洲電台報導，鍾翰林在被捕前就擔心自己的安危，曾詢問過律師是否有離開香港的必要，並打電話向我方的香港人道援助關懷行動專案求助，不過因疫情緣由未能成行，之後仍在香港被捕。

據自由亞洲電台報導，時代力量立委陳椒華的助理黃燕茹過去曾在民進黨前立委陳曼麗辦公室服務。他表示，去年鍾漢林曾經在八月來台時，詢問他如何進行政治庇護，他在這一年幫忙傳訊息已經傳了很久，說鍾漢林會被清算。他協調鐘翰林的政治庇護一年了，聯繫各黨政要未獲得任何回覆。

黃燕茹表示，由於疫情關係，香港人現只有依親、赴台就讀、商務履約、投資移民等方式能入境台灣。但是，香港抗爭者年輕化，年輕的抗爭者沒有條件依照商務履約來台。陸委會移民署也沒有怎麼搭配的問題，政治庇護現在也沒有任何依據，什麼樣的定義叫立即性危險，到底什麼狀況可以進來？若依商務履約與依親進來，不就不需要辦公室了嗎？

該則報導並指出，詢問陸委會是否有接到鍾漢林的求助，陸委會表示，鐘翰林從未向台灣提出庇護的相關申請，人道救援相關專線也並未接獲鐘翰林的相關查詢電話。

陸委會昨日舉行例行記者會，會上有媒體詢問台港服務交流辦公室成立至今狀況如何？陸委會發言人邱垂正表示，台港服務交流辦公室從7月1日正式營運到現在，有超過一千件的詢問案件，其中以港人來台移民定居的諮詢最多，其他則是投資、就業、就學等相關事宜。

邱垂正說，陸委會將會進一步洽詢相關機關給予較為周延的答覆，對於部份問題涉及其他部會的法規修正，陸委會也會召開跨部會會議研商，精進服務。

陸委會 香港 移民署

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