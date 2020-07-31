被指「駭」梵蒂岡電腦竊談判訊息 中國反嗆

美國一家網路監察公司表示，與北京當局有關聯的黑客(駭客)已經滲透到梵蒂岡的電腦網路，其中包括羅馬天主教會駐香港代表的電腦。

美國之音報導，總部設在麻省的「記錄未來」（Record Future）公司29日報告了這宗襲擊事件，認為中國黑客對梵蒂岡電腦系統近三個月的攻擊行動，其目的在於竊取教廷與北京展開敏感談判前的相關信息。

梵蒂岡與北京預計今年9月將就中國的主教任命和地下教會地位等問題進行磋商。「記錄未來」的報告說，襲擊始於今年5月。

報告指出，針對梵蒂岡的攻擊行為，是由北京當局支持的黑客組織「紅色三角洲」（RedDelta）所為。攻擊的目標據信是梵蒂岡和香港天主教教區，其中包括被視為教皇方濟各事實上的駐華代表的香港考察團團長。

報告稱，這些目標包括香港教區與梵蒂岡之間的通信，並使用了之前與北京當局支持的黑客組織類似的工具和方法。

「紅色三角洲」於今年5月初開始「工作」，其中一次攻擊是把惡意程序附在一封梵蒂岡寄給教廷駐港代辦何明哲蒙席（Monsignor Javier Herrera Corona）的電子信件。該信製作精密，表面上是一封梵蒂岡副國務卿帕拉（Edgar Pea Parra）的官方專屬信件，內容是梵蒂岡國務卿、親中派帕羅林樞機(Pietro Parolin)轉達教宗方濟各對一位主教去世表示哀悼。

中國外交部發言人汪文斌29日在北京舉行的每日例行新聞發布會上表示，中國是網路安全的「堅定捍衛者」。他說，在調查和定性網路事件時，需要足夠的證據，不能無端猜測。

北京一貫否認參與任何國家支持的黑客企圖，並表示自己是此類威脅的受害者。

路透報導，梵蒂岡發言人沒有立即回覆路透記者的置評請求，香港考察團也沒有回應。

梵蒂岡與北京的關係一直在改善，預計將於今年9月續簽天主教會在中國運營的臨時兩年協議。

「記錄未來」確定這次襲擊很可能與即將到來的2018年協議延期談判有關。北京當局得以通過竊取到的信息在2020年9月協議續簽之前洞察羅馬教廷的談判立場。