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香港恢復日間餐廳內用 消費者用完餐馬上戴口罩
香港餐廳今日開始恢復日間內用，港媒報導，在酒樓中有不少消費者前來消費，每桌不多於兩人，桌與桌間維持一定距離。有消費者說，自己本就有飲茶習慣，全日禁止內用很不方便，但也會擔心疫情，吃完之後會馬上戴上口罩。
受新冠肺炎疫情影響，香港政府日前禁止餐廳全天內用的措施，全面禁止餐廳內用造成港人不便，由於上班族、打工族大多是外食族，午餐時間許多人僅能到公園、天橋底下飲食，十分狼狽。這項措施在昨日宣佈取消，消費者仍能在日間上餐廳內用用餐。
綜合港媒報導，有消費者說，過去兩日禁內用的政策對很多人不便，他只能夠外賣早餐回公司吃。有餐廳負責人說，現在的生意少了三分之一，需要把大桌子換成小桌子，拉開距離。
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