李登輝逝世 陸媒大肆抨擊台獨立場

前總統李登輝昨晚逝世，享耆壽98歲。大陸官媒今日陸續發佈評論，大都聚焦在批評李登輝的台獨、親日立場，稱李登輝是中華民族的罪人。

陸媒央視評論指出，台獨勢力的完整政策體系是由李登輝一手打造並付諸實踐的，「放在浩浩蕩蕩的幾千年中國歷史當中，他就是個大大的民族罪人，遺臭萬年將會是他永遠也甩不掉的歷史標籤。」

央視並稱，李登輝曾言自己「22歲前是日本人」，並表示他認同釣魚島主權屬日本，「『賣國』是李登輝永遠也抹不掉的一個標籤。」

陸媒環球時報則以社評「中國歷史決不會寬恕推動分裂的人」，指出李登輝給台灣民主種下了分裂中國的根。以後民進黨在選舉中不斷佔據強勢，都是通過激化兩岸對抗實現的。

環球時報表示，「李登輝無疑是中華民族的罪人」，稱他製造的台灣政治上的轉折，極大增加中國崛起的阻力，更新了美國打壓中國的抓手，置台灣於長遠的戰略風險中。