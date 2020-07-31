陸駐英大使劉曉明直播警告：不會承認香港的BNO護照

大陸駐英大使劉曉明今日在倫敦使館召開新聞發佈會，並同步在社交媒體對公眾直播，劉曉明表態，中國不會承認香港人的BNO護照（英國國民海外護照）。

央視報導，劉曉明指責西方媒體和反華機構為詆毀中國政府而聯手製作一系列涉疆假新聞。

央視飲用金融時報評論，中國嚴重警告英國，不要讓「冷戰鬥士」綁架北京和英國之間的關係，在兩國外交爭端中繼續煽風點火。

劉曉明在直播中表示，英國干涉和妨礙中國在香港實施國安法，以及禁止華為參與英國5G建設的舉動，已經嚴重污染了中英關係的氣氛。他敦促英國在脫歐後保持獨立自主性，不要被美國脅迫，對中國採取敵對立場。

在香港問題上，劉曉明表態，中國不會承認香港人的BNO護照，未來不會將BNO護照視為合法的旅行證件。