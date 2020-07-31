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崔天凱：陸方願本著善意發展中美關係 籲美方回正軌

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸駐美大使崔天凱。圖／取自中新網
大陸駐美大使崔天凱。圖／取自中新網

大陸駐美大使崔天凱投書美國POLITICO網站發表署名文章，強調陸方願本著善意與誠意發展中美關係，希望美方能重回中美關係發展的正軌。

中美關係近來不平靜，美國國務卿龐培歐以「共產中國與自由世界的未來」為題發表演講，這被形容為開啟中美的「新冷戰」。雙方並要求對方關閉駐地總領館，使得外交關係緊張。

崔天凱在這則文章中指出，中美關係的前途命運還是在對話合作，實現不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏。大陸的對美政策沒有變化。而陸方根據對等原則要求美方關閉駐成都總領館，僅是對美方關閉大陸駐休士頓總領館的正當和必要反應，符合外交慣例，也是主權國家的應有權利。

崔天凱強調，陸方仍願本著善意和誠意發展中美關係，希望美方能重回中美關係發展的正軌。

崔天凱並回顧中美建交前的歷史，強調雙方建交就是基於尊重彼此不同制度，尊重彼此核心利益。此後40多年雙邊關係發展歷程有順境也有曲折，一再證明中美合則兩利、鬥則俱傷。而遵循上述原則是中美關係不斷發展並造福兩國人民和世界的基礎。

龐培歐 冷戰 美中關係

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