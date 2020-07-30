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港府舉5類人不得參選 稱不排除還有提名無效

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特首林鄭月娥。圖／取自美聯社
香港特首林鄭月娥。圖／取自美聯社

香港泛民派有12人今日接獲選舉主任通知，裁定他們參選立法會選舉的提名無效，喪失參選資格。港府今日發布聲明，支持選舉主任的決定，並指出有五類人不可能真誠擁護「基本法」，因此不可能履行立法會議員職責。外界認為，這五類人是劃定了被選舉資格的紅線。

據港府新聞網，港府表重申，擁護「基本法」是立法會議員的基本憲制責任，並列舉五類人，認為他們不可能擁護「基本法，也因此不可能履行立法會議員的職責。

港府並指出，12名獲提名人士因不符合「立法會條例」規定，被選舉主任決定其提名無效。而其他獲提名人士的提名是否有效，選舉主任仍在依法進行審核，不排除仍有部分獲提名人士被選舉主任決定提名無效。

港府認定的五類人如下：

1. 支持香港獨立、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制；

2. 進行尋求外國政府或政治組織干預有關香港特別行政區的事務；

3. 原則上反對全國人民代表大會常務委員會制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》以及將其列入《基本法》附件三並在香港公布實施；

4. 表明意圖在確保於立法會佔多數後，行使立法會議員權力無差別地否決任何政府提出的立法建議、任命、撥款申請及財政預算案，以逼使政府接受若干政治要求；

5. 拒絕承認中華人民共和國對香港特別行政區行使主權，以及香港特別行政區作為中華人民共和國一個地方行政區域的憲制地位。

香港 立法會

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