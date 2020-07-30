香港泛民人士被禁參選 陸委會：香港離專制更近

香港泛民派有12人今日接獲選舉主任通知，裁定他們參選立法會選舉的提民無效，喪失參選資格。陸委會今日晚間表示，這反映了有關方面粗暴且蠻橫的錯誤決定，侵犯人民參政權利，讓香港選舉恐淪為國際笑柄，也讓香港離專制政權越來越近。

陸委會指出，文明社會的選舉，首重公平、公正與自由；而參選人表達政見乃是天經地義，只有選民才有資格予以檢驗。相關方面以狹隘、偏頗的藉口，大肆取消泛民主派人士參選資格，其壓制多元意見之險惡用心與目的，路人皆知；港府宣稱此並非政治審查或限制言論自由，更是「此地無銀三百兩」。

陸委會強調，當前的香港情勢受到國際社會高度關注，相關方面妄加箝制港人的參政權利，非但無助於香港情勢穩定，勢將引發更大爭議與批評，同時也要為香港的沉淪負最大責任。