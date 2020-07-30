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中共十九屆五中全會十月召開 討論十四五規劃

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共總書記習近平主持中央政治局會議。（新華社）
中共總書記習近平主持中央政治局會議。（新華社）

中共中央政治局7月30日召開會議，決定今年10月在北京召開中共第十九屆五中全會，主要議程是，中共中央政治局工作報告，第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標。

新華社報導，會議認為，「十四五」時期是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。要深刻認識社會主要衝突發展變化帶來的新特徵新要求，增强機遇意識和風險意識，把握發展規律。

會議指出，推動「十四五」時期經濟社會發展，必須堅持和完善黨領導經濟社會發展的體制機制，為實現高品質發展提供根本保證。必須堅定不移推進改革，繼續擴大開放，持續增强發展動力和活力。必須加强前瞻性思考、全域性謀劃、戰略性佈局、整體性推進，實現發展規模、速度、質量、結構、效益、安全相統一。

會議強調，今年以來，面對新冠肺炎疫情嚴重衝擊，堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位，加大宏觀政策應對力度，紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，統籌疫情防控和經濟社會發展工作取得重大成果。

會議指出，當前經濟形勢仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較大，遇到的很多問題是中長期的，必須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，建立疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制。

會議強調，做好下半年經濟工作，要確保宏觀政策落地見效。財政政策要更加積極有為、注重實效。要保障重大專案建設資金，注重質量和效益。貨幣政策要更加靈活適度、精準導向。要保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，推動綜合融資成本明顯下降。要確保新增融資重點流向製造業、中小微企業。總體經濟政策要加强協調配合，促進財政、貨幣政策同就業、產業、區域等政策形成集成效應。

要持續擴大國內需求，克服疫情影響，擴大最終消費，為居民消費升級創造條件。要著眼長遠，積極擴大有效投資，鼓勵社會資本參與。要加快新型基礎設施建設，深入推進重大區域發展戰略，加快國家重大戰略項目實施步伐。要以新型城鎮化帶動投資和消費需求，推動城市群、都市圈一體化發展體制機制創新。

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