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大陸國防部：美國「以台制華」註定是徒勞

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國防部新聞發言人任國強。（大陸國防部官網）
大陸國防部新聞發言人任國強。（大陸國防部官網）

台美近期不斷加強軍事聯繫。大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強30日指出，台灣是中國不可分割的一部分。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。挾洋自重沒有出路，「以台制華」註定徒勞。

任國強表示，大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅定捍衞國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

近期，美國務院新批准一項6.2億美元對台軍售案，台國防部稱此舉有助於維護台海和平穩定。同時，美特戰部隊的宣傳片出現了美台協訓的畫面，台媒稱這是向大陸傳達清晰戰略信號。

對此，任國強表示，關於美方宣布新一輪售台武器計劃，大陸已表明嚴正立場，並對此次軍售案的主要承包商洛克希德•馬丁公司實施制裁。

任國強指出，美軍派員赴台開展演訓交流，嚴重違反國際關係基本原則，嚴重違反美方向中方作出的政治承諾，給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定帶來嚴重負面影響，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，是蓄意的挑釁。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。要求美方立即改正錯誤，停止同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，並承諾不再發生類似事件。

此外，美防長艾斯伯近日發表演講稱，中國正在進行破壞國際規則和惡意脅迫行為，在東海和南海採取侵略性行動，舉行對台軍演增加誤判風險。對此，任國強反駁稱，美方有關涉華言論毫無根據、毫無道理，充斥着傲慢與偏見、攻擊與抹黑，對此堅決反對。

任國強指出，美方炫耀在印太地區舉行多場針對性極強的軍事演習，部署改變規則的武器裝備，甚至公然「拉幫結派」遏制中國。「我們奉勸美方不要再做世界和平的破壞者、地區穩定的攪局者、國家關係的挑撥者。」

「近期以來，美方不斷加大同台灣地區的軍事聯繫，推動對台售武，炒作美台協訓，向民進黨當局傳遞嚴重錯誤信號。」任國強稱，這是美方違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定的最新「表演」，這種干涉中國內政、破壞台海和平穩定、妄圖「以台制華」的伎倆是完全錯誤和極其危險的。美方應認識到，中國必定統一，中華民族必定實現偉大復興。

任國強表示，過去未去，未來已來。過去已經證明，中美雙方合則兩利、鬥則俱傷；未來昭示我們，各美其美、美美與共的命運共同體是人類發展的唯一前景。希望美方摒棄冷戰思維和零和觀念，理性看待中美兩國兩軍關係，停止負面言行，為推進中美兩國兩軍關係、維護中美雙方共同利益做點有意義的事。

台海 國防部

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