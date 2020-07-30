兩岸文教活動採視訊 陸委會：要先向主管機關申請

陸委會發言人邱垂正今日表示，注意到陸方舉辦的兩岸青年學生交流活動已改採網路視訊等新樣態，相關交流活動應遵守兩岸條例規範，要向主管機關申請許可後才能為之。

邱垂正今日在例行記者會上表示，我方已注意到兩岸青年學生交流已改採網路視訊等新樣態，相關交流活動若有涉及陸方黨政軍機關構進行任何形式的合作行為，以及與陸方涉及政治性內容的合作行為，依照兩岸條例33條之 1，要向主管機關申請許可後，才能為之。

至於今年海峽論壇擬改採視訊方式，參與海峽論壇的我方學者、政治人物與民間團體是否要先向政府報備？邱垂正說，我方反對中共以政治操弄、兩岸交流侵蝕我主權自由民主體制，不希望台灣各界參與中共統戰活動。迄今海峽論壇的性質並沒有改變，雖然可能改採視訊方式進行，但其沒有改變統戰本質。

邱垂正說，我方的相關法規與政策禁止個人與團體以任何形式參加涉及消滅中華民國、「一國兩制」台灣方案或是中共民主協商等迎合中共的統戰活動。民眾要注意兩岸條例相關規範與社會觀感，不得違反逕自與中共簽署任何協議、備忘錄等文書，或未經主管機關許可也不得進行違法的合作行為與締結盟約，如涉嫌違法主管機關會依法處理。