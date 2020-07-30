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賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

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賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

陸委會主委賴幸媛近期接受媒體採訪透露，陸委會與國台辦當年有秘密管道（稱「德立管道」），並以該管道促成ECFA。陸委會發言人邱垂正今日表示，我方的行政部門洽簽兩岸協議的過程不應有神秘的溝通管道與黑箱作業，「相關當事人的說法陸委會無從說明」。但是，公務員有絕對保守政府機關機密的義務，提醒相關當事人，若違反將依情節輕重以國家機密保護法與刑法相關規定適用。

陸委會前政策幕僚施威全的新書《協商總在晚餐後：賴幸媛與王毅的祕密管道》近期開放預購，而賴幸媛則接受媒體採訪時表示，當年時任的陸委會副主委劉德勳與國台辦副主任鄭立中建的「德立管道」，避免「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」談判時的誤判。

邱垂正今日在例行記者會上表示，我方的行政部門洽簽兩岸協議的過程，都應該依法處理並接受國會監督，不應有神秘的溝通管道與黑箱作業。特別是兩岸協商事務更涉及國家機密與安全，更需依照國家機密保護法與兩岸條例相關規定處理。

邱垂正說，對相關當事人的說法，目前的陸委會無從說明。但是要提醒，依照公務人員第四條第一項規定，公務員有絕對保守政府機關機密的義務，對於機密事件，無論是否主管事務，均不得洩漏，退職後亦同。公務員對於公務機密若違反保密相關義務，依情節輕重可能涉及國家機密保護法與刑法相關規定的適用。

至於這本書能否出版？邱垂正說，「我們是出版自由的國家，但是你要負責任」。他強調，兩岸協商沒有秘密管道與黑箱作業，應該依法處理，接受國會監督。

陸委會 邱垂正 公務員

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