黃之鋒等12人被取消香港立法會參選資格

據「香港01」等媒體報道，多名報名參加今年9月立法會選舉的本土派人士周四（9月30日）收到通知，被DQ（取消參選資格）。其中包括港島區的袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻（公民黨）、鄭錦滿（熱血公民）；九龍東的黃之鋒；新界東的劉頴匡、何桂藍、楊岳橋（公民黨）；新界西的郭家麒（公民黨）；超區的岑敖暉；法律界的郭榮鏗（公民黨）；會計界的梁繼昌（專業議政），總共12人。

報道稱，報名參選港島區的中西區區議員梁晃維表示，收到選舉主任黃智華消息，指根據《選舉管理委員會規例》，通知其提名無效。

這一發展並非沒有前兆。上周，這些民主派參選人已經先後收到選舉主任信件，要求其交代對國安法丶外國制裁丶港獨等立場，被外界視作為DQ鋪路。

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港府很快也在周四發出新聞稿，解釋大規模DQ原因，稱「特區政府支持選舉主任就若干立法會換屆選舉獲提名人士提名無效的決定」，並稱，選舉主任在裁定是否有效時「核心問題是該人士是否擁護《基本法》和保證效忠中華人民共和國香港特別行政區，……該12名獲提名人士因不符合《立法會條例》規定，被​​選舉主任決定其提名無效」。新聞稿也表示，審核還在進行中，不排除有更多人被DQ。

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王凡/凝煉（「香港01」、路透社等）

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