專訪：國安法陰影籠罩 言論罪已成香港新現實

德國之聲：昨晚，4名學生被隸屬國安隊的港警逮捕。您如何看待整起事件？

江松澗：當我目睹一切發生時，我認為當局的所作所為實在非常可笑。我看到他們將鐘翰林從家中帶走，但他是一個相對瘦弱的年輕人，幾乎不像是一個國家安全的威脅。他之前的組織 "學生動源"（Studentlocalism）也是由一群年輕人組成的，所以他們到底能對港府與中國政府構成什麼樣的威脅？ 然而，中國政府卻決定運用國安體系來對付這些香港年輕人，我認為這種作法實在是非常荒謬。

德國之聲：你如何評價香港警方在新聞發布會上所提供的解釋？他們聲稱，這次逮捕並不是針對任何組織，而是針對特定行為。他們還指責這4人組在網上散布港獨思想，煽動他人從事分裂國家的活動。

江松澗：自從北京頒布了國安法後，這部法律就像統治者下達的詔書一樣。我覺得習近平的問題是，他一直以來都習慣采取強硬的態度。他多年來在各方面都是這樣做的，一旦你這樣做，你就會被自己選擇的強硬態度所牽制。你得不斷擔心，如果你不貫徹強硬路線，你就會向敵人示弱。

當他們在香港頒布並施行國安法時，他們必須表現出他們將嚴格執行法律的細節。7月1日，也就是國安法生效的第二天，香港警方依法逮捕了10人。被捕的人中，大部分人身上都有旗幟或袋子，而他們都因為這些東西上的字而被捕。 昨晚被捕的這些人基本上是因為在社交媒體上所分享的帖子而被捕，而不是因為他們采取了什麼特別的行動。從當局的角度來看，我認為他們想表明的是，他們對任何與分裂主義有關的東西都不能容忍。

然而，他們真正展示的是，除了以最嚴厲和最拙劣的方式處理任何類型的政治問題外，他們完全不具備處理相關問題的能力。我認為昨晚的逮捕行動是政府在香港啟動這套全新的官僚體系，也就是根據國安法所建立的國安機構。軍中常出現這種情況，也就是他們被賦予了許多工具，所以他們必須使用這些工具。我想，現在北京在香港的警隊中建立了一個專門負責國安案件的小隊，所以他們需要做一些事情。這樣做的結果就是他們最後到處去抓人，而這些嫌犯在我看來對任何人都沒有威脅。 我想港府想傳達的信息是，他們對言論也不容忍。有一點需要強調的是，目前被港府以違反國安法逮捕的15人，基本上都是因為言論罪而被逮補，但是我認為將這些人所做過的事視為構成國安威脅，實在是不合理。

德國之聲：經過昨晚的抓捕，包括警方在記者會上強調國安法有域外管轄權，你認為香港的局勢會如何發展？

江松澗：國安法的本質就是它武斷的效力。中國政府頒布這項法令，便是為了讓中國共產黨想怎麼做就怎麼做，想在哪裡做什麼就在哪裡做，想什麼時候做就什麼時候做。從它所使用的術語和表述方式來看，它有特意希望偽裝成一般的法律。 國安法的武斷，就是要讓所有人都過著提心吊膽的日子。這部法律出台時，香港的高官們根本不知道法律的具體內容。法律生效後的第一天，港府就出動警察到處抓人，而大部分人都是因為旗幟或抗議標語上的文字。 另一個被港府列為違反國安法的是是去年「反送中」示威中的流行抗議口號 "光復香港，時代革命"。 總的來說，中國政府是刻意讓國安法具有武斷的效力，主要目的便是要讓香港人開始恐懼。

德國之聲：此外，兩位在香港的大學任教的民主派教授在過去幾天都失去了工作。香港大學開除了法學院的副教授戴耀廷，香港浸會大學則是決定不再續聘另一位教授。盡管這些事件與國安法沒有直接關系，但它們發生在國安法生效之後。您認為香港的法治觀念是否發生了改變？

江松澗：你剛才說的例子加上昨晚的抓捕事件，說明國安法的打擊範圍太廣了。有些案件中，香港政府引用了國安法，但有些情況下他們卻沒有引用國安法。理所當然的，目前外界都聚焦在國安法與國安法的效力，但他們可能因此忽略了港府用來打壓公民社會的其它方式。 國安法只是為了加強對公民社會控制所產生的其中一種工具。從2020年開始，抗議活動就被禁止了。而從兩位教授被解聘的案件來看，很明顯，大學已成為香港政府加強管控的其中一個領域。此外，港府應該也想透過這個案件傳遞另一個信息，也就是"不管你是誰，我們都會對你展開打壓"。 港府已經逮捕了60多名民主派的領袖。需要強調的一點是，港府對很多領域都展開打壓，但大學與教育界可說是首當其沖。

港府施行國安法的另一個目的是要破壞司法獨立。行政長官可任命法官對國安相關案件進行裁決，這顯然是對香港長久以來享有的司法獨立展開攻擊。

江松澗是居住在香港的作家與活動人士，曾出版三本書紀錄香港2014年與2019年的大規模抗爭。

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