美軍派員赴台開展演訓交流 大陸國防部回應了

大陸國防部今天下午舉行例行記者會，發言人任國強回應了美軍派員赴台開展演訓交流的相關問題。

據大陸海外網，有記者問：「美台近期不斷加強軍事聯繫。美國務院新批准一項6.2億美元對台軍售案，台防務部門稱此舉有助於維護台海和平穩定。同時，美特戰部隊的宣傳片出現了美台協訓的畫面，台媒稱這是向大陸傳達清晰戰略信號。請問對此有何評論？」

任國強回應指出，關於美方宣布新一輪售台武器計劃，中方已表明嚴正立場，並對此次軍售案的主要承包商洛克希德馬丁公司實施制裁。

他並表示，美軍派員赴台開展演訓交流，嚴重違反國際關係基本原則，嚴重違反美方向中方作出的政治承諾，給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定帶來嚴重負面影響，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，是蓄意的挑釁行為。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方要求美方立即改正錯誤，停止同台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，並承諾不再發生類似事件。

他還稱，台灣是中國不可分割的一部分。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興。挾洋自重沒有出路，「以台制華」注定徒勞。中方有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。