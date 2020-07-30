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黃之鋒等泛民派12人 被取消香港立法會參選資格
香港立法會選舉提名期明日結束，據香港電台報導，12名民主派參選人被選舉主任裁定提名無效。公民黨4名參選人，包括參選法律界的郭榮鏗、參選新界東的黨魁楊岳橋、新界西的郭家麒及港島鄭達鴻全部被裁定提名無效。
另外，參選「超級區議會」的荃灣區議員岑敖暉、參選港島區的袁嘉蔚、梁晃維、熱血公民名單排第二的鄭錦滿、參選新界東的劉頴匡、何桂藍、參選九龍東的黃之鋒都被裁定提名無效。
至於參選會計界的專業人士梁繼昌，同樣未能「入閘」（具參選資格）。
香港立法會換屆選舉預定於9月6日舉行，共選出70名議員，一半由地方分區直選產生，一半由功能界別選民選出。
這次選舉自7月中旬至明天接受提名，至今選舉事務委員會接獲132分提名表格。
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