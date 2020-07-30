美軍機闖南海上空 陸學者：美圖謀不會得逞

近期美國頻繁派出軍機進入南海上空，7月29日，美軍派出P-8A海上巡邏機和KC-135R空中加油機進入南海上空，最近時距離廣東海岸僅52.11海里。據報導，今年上半年，美軍機在南海活動多達2000多次。而本月下旬，美軍機已至少連續十多天抵近南海偵察。大陸學者指出，目前美國川普政府在國內正面臨疫情、經濟和社會穩定三重危機，企圖透過打壓中國來轉移國內注意力，提升大選選情，而中國亦會打破美國試圖在國際上組織反華聯合陣線的企圖。

據環球時報引述「南海戰略態勢感知計劃」發布的消息，當天一架P-8A海上巡邏機從台灣南部海域進入南海，向西飛行一段距離後折返，距離中國廣東海岸最近距離52.11海里（約96.5公里）。此外，另有一架KC-135R空中加油機當天也出現在南海上空，向西飛行一段距離後折返。報導稱，可能還有一些其它未被探測到的飛機也進入了南海上空。

P-8A「海神」反潛巡邏機是美國波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，用於取代老型號P-3C巡邏機，主要用途為海上巡邏、偵察、反潛，內有5個彈倉，外有6個武器掛點，可發射MK54反潛魚雷等武器。

大陸外交部發言人汪文斌日前曾在例行記者會上引述公開報導指出，今年上半年，美國軍機在南海活動多達2000多次。本月15日至今，美軍機已連續12天抵近南海偵察。美國近日又把雙航母艦隊開到這裏，還鼓動其盟友和夥伴也把軍艦開到這片海域，唯恐南海不亂。汪文斌說，這不利於地區的和平穩定，也不符合包括所有南海沿岸國的利益。美方究竟是不是有什麼不可告人的目的，他們有必要說清楚。

今年以來，美國在南海、香港、新疆、台灣等問題上動作不斷，大陸中美關係學者陶文釗指出，目前美國川普政府在國內面臨疫情、經濟和社會穩定三重危機，而這三重危機一時都難以解決，所以其選擇打壓中國來轉移國內注意力，提升其大選選情。

有調查顯示，美國國內約三分之二的人贊成對中國強硬，川普政府可能因此判斷對中國強硬可以在選舉中得分。但陶文釗同時相信，川普也並不是真的願意和中國打一仗，真打一仗川普恐怕也不敢。

對於中方的應對措施，陶文釗認為，對於美國的打壓，中國會視情況予以回擊，但相信中國不會隨著美國起舞，什麼事情都和美國對著幹，中國亦有自己的打法，美國的圖謀不會得逞。近期，中國領導人和外國元首多次通電話，大陸外長王毅近日亦分別同法國、日本、德國三國外長通話，表明中方立場與態度，以打破美國試圖在國際上組織反華聯合陣線的企圖。

汪文斌表示，中國的南海政策沒有變化，保持著連續性和穩定性。中國一貫嚴肅認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，從未擴大自己的主權聲索，堅持在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法，通過談判協商解決與鄰國的領土和海洋權益爭議。中方始終恪守《南海各方行為宣言》規定，願同東協國家一道，推進「南海行為準則」磋商，爭取儘早達成中國和東協國家共同遵循的行為準則。