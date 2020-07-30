港警國安處首度逮人 學生動源前召集人被捕

香港警務處國家安全處29日晚拘捕香港泛民派組織「學生動源」前召集人鍾翰林，指其涉嫌煽動他人分裂國家。這是港警國安處成立後，首次主動拘捕香港社運人士。

據港媒綜合報導，「學生動源」的臉書專頁29日晚間發布貼文，指出鍾翰林於昨晚約8時50分於元朗住所被以「煽動他人分裂國家」，遭國安拘捕並帶同數袋證物離開，並稱如有進一步消息再作公布。

天水圍區議員巫啟航29日晚也表示，鍾翰林被警方搜查住所。晚上近9時，鍾翰林被扣上手拷，被帶上一部七人車離開，涉嫌違反港區國安法中的「煽動他人分裂國家罪」。

「學生動源」是提倡香港獨立的學生組織，在港區國安法通過後，「學生動源」宣布遣散香港成員，並成立美國分部，鍾翰林辭召集人，並退出組織。

另據文匯報報導，和鍾翰林同日被捕的還有「學生動源」發言人何諾恆及鍾的女友何忻諾及另一名男黨員。

據報導，鍾翰林7月21日在臉書貼出「創制獨立黨」的「創黨宣言」 ，揚言以「香港獨立」為最終目標，以及抗爭模式不設任何底線，煽動香港其他「獨派」加入行動。

報導稱，首次以香港警方國安處高級警司身分舉行記者會的李桂華表示，最近留意到有團夥在社交平台宣布成立一個主張「香港獨立」的組織，他們的行動綱領一是要建立「香港共和國」；二是不設底線的鬥爭以爭取「香港獨立」；三是要團結香港所有「獨立派」進行行動。他們亦通過宣言去煽動其他人加入他們的行列，並有說明如何達到「香港獨立」。

李桂華指出，這次是警方國安處獨立進行的行動，被捕者干犯的罪行是香港國安法生效之後發生，他們涉及的罪行也是近日發生，即使是有人在香港以外地方做出干犯香港國安法的行為，警方根據香港國安法也有管轄權去調查，警方稍後會與律政司商討後，才決定下一步法律程序。