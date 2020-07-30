防疫過嚴引反彈 港府放寬餐廳有限度內用

港府為防止新冠肺炎擴散，昨天起全天禁止本地餐廳經營堂食（內用），只能外賣，但相關措施惹來民怨，港府決定放棄這項措施，放寬食店自明天起有限度經營堂食。

本月初起，香港的武漢肺炎疫情惡化，近8天每天確診病例都超過百人，港府於是自昨天起全日禁止所有食店經營堂食，只允許它們外賣。

但相關措施實施後給市民帶來不便，比如上班的人買了飯盒後，卻沒有地方吃飯，只能在站在或坐在街上吃，情況十分尷尬。

由於市民怨言頗多，政府發言人今天宣布，明天起餐飲業者可恢復提供日間（即由上午5時至下午5時59分）堂食服務。

但發言人說，鑑於疫情嚴峻及考慮到進食時不佩戴口罩所帶來感染風險，餐飲業者在經營堂食方面必須採取更嚴謹的防疫措施，包括顧客數目不能超過食店所能提供座位的一半、不多於兩人同坐一桌，以及桌子之間保持1.5公尺距離等。