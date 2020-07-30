統派代表人物 王曉波、毛鑄倫接連逝世

近日，前中國統一聯盟主席毛鑄倫、前台大哲學系教授王曉波等兩位台灣統派代表人物接連病逝，多維新聞指，這群倚靠信念，追求兩岸統一的人們正在逐一凋零。

台大前哲學系教授、海峽評論出版社創辦人王曉波今晨2時在家中辭世，享年77歲。海峽評論雜誌社總經理方守仁表示，家屬傾向不舉辦公祭，海峽評論社將舉辦追思會。

另據多維新聞，毛鑄倫於1947年12月出生，山東省泰安市人，1949年隨父親赴台。先後畢業於政大歷史系、政大東亞研究所及紐約哥倫比亞大學，在政治大學讀書時參與保釣運動。曾任中國時報主筆、中華雜誌總編輯、中國統一聯盟主席等。

統一聯盟主席紀欣指出，毛鑄倫於9年前生病，8年前開始洗腎，這兩年又多次截肢，但他總是關心國事、筆耕不輟。過去幾年，毛最大的消遣是在臉書上放些訊息，寫寫打油詩，雖極盡諷刺之能事，卻充滿了感情，充滿了對統一的盼望。

報導指，毛鑄倫曾於6月下旬以「央視1958砲擊金門幾點補充」為題刊文，他指出，2020年是1958年兩岸爆發823砲戰的62周年紀念。然而台灣大多數人對此戰役已不復記憶，除非刻意或被迫被騙忘記歷史，溫故而知新，總會使人們清醒與分辨真假善惡。