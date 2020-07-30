美澳同盟 環時諷：2匹馬拉不動「新冷戰」的車

美澳外長及防長28日在華盛頓結束部長級磋商，美澳在聲明中稱兩國將組成堅不可摧的同盟，應對中國挑戰。對此，中國駐澳洲大使館29日回應稱，任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞。中國鷹派媒體環球時報則發社評嘲諷，美澳這兩匹馬拉不動「新冷戰」的車。

香港01報導，中國駐澳洲大使館表示，美澳日前雙部長會期間發表聯合聲明，在涉及香港、新疆、南海等問題上對中國無端指責和攻擊。其有關言論罔顧事實，違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示堅決反對和拒絕。

中國駐澳洲大使館重申，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和正當權益，堅定維護地區和平穩定。任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞，敦促澳方不要在損害中澳關係的道路上越走越遠，真正從自身利益出發，多做有利於兩國互信與合作的事。

中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會上表示，一段時期以來，美澳兩國渲染炒作所謂的中國威脅，在一系列的問題上對中國進行污蔑抹黑，對此中方表示強烈不滿，堅決反對，也分別向美澳提出了嚴正交涉。

汪文斌稱，中方敦促美澳正確的看待中國，停止採取干預中國內政、損害中方利益的言行，為中美中澳關係發展創造有利條件。同時也敦促美澳兩國能夠為地區的和平穩定發展發揮建設性作用，而不是相反。

另外，環球時報29日刊發社評稱，華盛頓以全政府參與的方式向西方世界開展對華「新冷戰」的動員，但它的盟友們普遍的反應是冷淡應付，閃爍其詞。「由於美國找不到真正能夠一呼百應的抓手，推動抵制華為阻力很大，只能加大意識形態鼓動，顯得嚴重出師不利，逐漸顯出尷尬。」

社評並嘲諷澳洲，「能在此時派兩名部長親赴疫情洶湧的美國開『2+2』會議，幫華盛頓撐面子。這兩名部長回國後都要進行兩周的自我隔離，為向美國遞『投名狀』，他們也算很拚了。」

社評還稱，中國要與周邊國家圍繞領土糾紛加快形成彼此都接受的保持現狀的默契，不讓各自宣示主權的方式相互激烈碰撞。「中國是亞洲最有力量的國家，我們有實際塑造這種默契的能力。」