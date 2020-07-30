消耗戰？中國戰機頻巡釣魚島 日本飛行員「毫無喘息機會」

近年，中國空軍在領海、島嶼上空執行訓練、巡航等任務，但「宣稱釣魚島主權」的日本，也讓航空自衛隊（下稱「空自」）加強了緊急出動應對舉措。結果，中國戰機的頻繁出動，令空自的飛行員「毫無喘息機會」。

觀察者網報導，日本空自一名中校29日對美國有線電視新聞網（CNN）「大吐苦水」，稱他的隊伍一天24小時待命，全年無休，一聽到警報聲就立刻奔向戰機。據統計，日本空自去年一年出動900多次，平均每天兩、三次，其中大部分情況是為了「應對中國戰機」。

CNN也指出，中國戰機沒有任何一次行動違反國際法，但有國外專家分析說中國要「消耗日本空自」。

空自中校城田孝道（音譯）對CNN表示，「過去十年，航空自衛隊針對可能侵犯領空事件的緊急行動迅速增加，尤其是日本西南方向的空域」、「70%的緊急出動都是在這一海域進行的」。

報導稱，日本的西南方向有釣魚島（日稱尖閣諸島），還有大部分駐日美軍駐紮的沖繩。

據日本共同通信社18日爆料，自去年年初起，日本大幅加強了緊急出動應對舉措。

日本經濟新聞4月初報導，防衛省發布2019年日本空自一共針對外國飛機緊急出動947次，為史上第三多。出動最頻繁的是2016年，1168次；其次是2018年，共出動999次。而2019年，針對中國飛機的出動占總數的70%。

「我認為中國想讓日本空自疲於反應，失去平衡。他們在逐漸消耗日方的軍機與空自隊員，同時自身也獲得了訓練。」澳洲專家萊頓對CNN表示。

「中國空軍的日常航行符合國際法與國際慣例，並未對任何國家造成任何威脅，」外交部29日對CNN做出回應。