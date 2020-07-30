真行！中美科技角力正酣 中國5G進展遠超預期

2020年是中國5G網路建設的加速之年，中國三大移動通訊運營商年初確定的目標是全年開通5G基站超過60萬個，雖然受中美科技角力、新冠肺炎疫情影響5G網路覆蓋速度有所減慢，但從官方新近公布的數據來看，中國的5G網路建設速度已超過了預期。

多維新聞網報導，到2020年底，中國主要一線城市完成5G網路基本覆蓋將成為現實，中國打造「世界上最大的5G網路」顯然已不僅僅是一句口號。

中國工業和信息化部信息通信發展司司長、新聞發言人聞庫日前透露，近期中國每周平均新建開通5G基站超過1.5萬個，至6月底，中國三大基礎電信企業在全國已建設開通5G基站超40萬個；中國入網5G終端數達6600萬部，已有178款5G手機終端獲得入網許可，5G手機累計出貨量超過7700萬部。

5G在中國被投入商用，恰值中美貿易戰、科技戰、輿論戰正酣之際。目前中國5G的基站數量和用戶數都是全球第一，5G終端價格不斷下降又降低了用戶接入5G網路的成本，推動著5G用戶數迅速增長。中國三大運營商最新公布的數據顯示，2020年6月，中國移動5G套餐用戶達到7019.9萬戶，月增1459萬戶；中國電信5G套餐用戶達到3784萬，月增779萬戶；中國聯通則表示因為統計口徑不同，暫不公布。

多個數據顯示，無論在國際和國內，中國已占據5G布局的先機。GSA報告顯示，至2019年底全球已有34個國家的62個運營商正式宣布5G商用，而中國華為即支持了其中的41家，占比高達三分之二。

另據香港01報導，中印關係持續緊張，據印度傳媒報導，受此影響，華為印度公司將今年的營收目標下調約50%，並將裁員60%至70%，但不包括研發和全球服務中心的人員。華為28日回覆環球時報查詢時就指，對市場猜測不予置評，並重申「我們將繼續與印度所有客戶密切合作」。