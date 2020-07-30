鍾南山：香港出現社區感染 應展開全民核酸篩查

中國工程院院士鍾南山29日表示，根據目前香港每日新增病例的數據來看，香港疫情正在發展之中，已經出現了社區傳染，但還沒有出現指數級增長，所以他建議香港要加強檢測，尤其是對無症狀感染者的篩查。

觀察者網報導，他認為，香港2月至4月疫情控制得比較好，4月到6月下旬，最高日增長不超過20例，所以那個時候覺得香港做得很漂亮、很成功，但7月8日到18日就多一些了，但日均還不多於60個，7月18日以後這10天裡，除了個別日子，病例數日增長量都超過100例，最高的是日增長145例。

鍾南山指出，現在香港已經存在社區傳染，但它的傳播態勢不像西方國家那樣是幾何級數或是連鎖反應式增長，而是在一個平面上每天增加一些，這說明政府干預、社會干預還是起了很大作用。

他建議，香港要加強檢測，尤其是對無症狀感染者的篩查。「我建議不光是在特定的黃大仙區來進行，而是應該在整個香港進行核酸檢測排查，總共也就七八百萬人，應該不難，好處就在於早發現、早隔離，減少人傳染人的機會；例如在武漢，有了方艙醫院，幾萬人得到隔離，問題很快就解決了。」

鍾南山表示，強化檢測實際上是為了發現更多的無症狀患者，因為症狀是一個主觀的因素，每個人感覺不太一樣，此外無症狀感染者有一部分是在潛伏期內，嚴格意義上不叫無症狀，而是待發病。還有一種無症狀感染者是目前正深入研究的，沒有明顯症狀，且過一段時間自癒了，但這些無症狀感染者最大的問題是具有很強的傳染性，所以必須及早發現。

他認為，相比香港，大陸採取的疫情防控措施更嚴格，大陸現在的做法，不管在黑龍江、吉林、新疆、北京，都是很快把疾病限制在某一個區，減少傳播，例如在北京新發地疫情發生後，採取的措施是非常嚴格的，「疫情發生地市民全部做了核酸檢測，同時整個社會動員力度大，不出門減少了社區間的傳播，此外大中小學停課等都是強有力的措施。在這些措施下，也就花了25天左右就把病例數清零。」

目前香港疫情還處於一個上升的階段，鍾南山希望防控措施要加強，「我非常贊成香港有一個全民的核酸檢測，這是我希望能夠做的，當然這是不便宜的，大陸現在最低是人民幣60元一次檢測，香港還是比較貴，要港幣1000多元。」