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拘捕3男1女 港警國安處：非首度引用港版國安法

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
港警國家安全處高級警司李桂華。（取自香港電台）
港警國家安全處高級警司李桂華。（取自香港電台）

香港警方新成立的國家安全處高級警司李桂華表示，（昨日）以港版國安法的分裂國家罪，拘捕3男1女。被問到北京駐港國安公署有否參與，李桂華表示，行動純粹由國安處執行，與其他組織無關，這次亦非第一次引用港版國安法。

據香港電台報導，李桂華表示，有關群體近期才成立，警方在港版國安法7月1日生效後，觀察到網上有問題的留言，綱領和宣言清楚講到如何達致港獨，發文者可能干犯第20條組織、或者策劃、實施分裂國家罪。

對於有人煽動別人搞港獨，李桂華指出，當中可能干犯第21條的煽惑罪名，根據普通法的原則，有關人士只需要作出宣布，已經屬於煽動罪行，不需要證明對方有否煽動任何人做事。

李桂華又說，為保障雙方，不評論被捕人士是否與「學生動源」有關，他強調並非針對哪一個群體，而是針對有關人士的行為，因此與組織名稱的意義不大。

至於會否抽取被捕人士DNA及羈押期限是否48小時等，他表示，會完全跟從一般警察條例的規定去做。

港版國安法 香港 港獨

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