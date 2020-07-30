黎智英今再被提訊：共涉三案 被控五罪
壹傳媒創辦人黎智英與李柱銘、李卓人等共15名泛民人士，被控組織、參與或煽惑他人參與未經警方批准的集結，案件將於今日首次在區院法官席前提訊，法官有可能會聽取15名被告是否認罪。
據人民日報海外版的官方網站海外網報導，黎智英涉及3起案件，共被控5項罪名，包括2項組織未經批准集結及3項參與未經批准集結罪，一旦罪名成立，每罪最高可囚5年，如果最終定罪超過1項，最高可共囚7年。
15名被告包括黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、前主席楊森、何俊仁及前副主席單仲偕；現任及前任議員梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭及區諾軒；社民連前主席吳文遠、現任主席黃浩銘、支聯會秘書蔡耀昌及民陣副召集人陳皓桓。
4起案件分別涉及去年8月18日、8月31日、10月1日和10月20日共4次遊行案，黎智英涉及第1起至第3起的遊行案。
黎智英23日在社交平台直播時，承認現在所謂的街頭抗爭很困難，但將目標對準香港立法會選舉，他在直播中表示，若要堅持抗爭，就需要將戰場轉移至立法會內。
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