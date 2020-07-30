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港府若押後選舉 學者憂國際將再制裁

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
香港立法會。（中通社）
香港立法會。（中通社）

香港建制派向媒體放風，稱香港政府決定立法會選舉延後一年及將由大陸全國人大決定。香港民主派指此決定不是因疫情而是因應選情，學者預測延期選舉一旦決定，將引發又一波國際制裁。

香港立法會選舉預定九月六日舉行，目前正在報名參選階段，報名截止日是七月卅一日。這次選舉有兩大預測，一是立法會選舉可能重演去年區議會選舉的非建制大勝場面，一是港府將大範圍DQ即褫奪非建制派報名者的參選資格。

香港建制方面連日向媒體放風，說港府決定延後立法會選舉一年，建議由現屆立法會議員在一年真空期內繼續履行職責。放風消息稱，由於涉及憲制安排，選舉延期須尋求大陸全國人大決定；而港府會在立法會參選報名之後，即八月四日前才公布。至於已報名參選的名單，則會全部作廢，明年啟動換屆選舉時要重新報名。

雖然放風持續，但決定此事的香港行政會議成員均搖頭不知。北京昨公布大陸全國人大常委會八月八日開會的消息，但未提是否有關於香港的議程。

港府押後立法會選舉，非建制派認定是建制派選情不佳的特定動作。公民黨地區直選參選人楊岳橋說，假如港府未展現抗疫決心就延後選舉，會導致爭議，將對憲制秩序有實際影響。

行政會議成員湯家驊說，西方國家可能視押後選舉為削弱選舉權行為，估計會引來進一步制裁。

香港 立法會 北京 全國人大 疫情 人大常委會

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