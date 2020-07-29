港國安處首次逮人 「學生動源」前召集人被捕

香港警務處國家安全處今晚拘捕香港泛民派組織「學生動源」前召集人鍾翰林，指其涉嫌煽動他人分裂國家。這事港警國安處成立後，首次主動拘捕香港社運人士。

據港媒綜合報導，「學生動源」的臉書專頁今日晚間發布貼文，指出鍾翰林約於今日約下午8時50分於元朗住所被以「煽動他人分裂國家罪」遭國安拘捕並帶同數袋證物離開，並稱如有進一步消息再作公布。

天水圍區議員巫啟航晚間也表示，鍾翰林被警方搜查住所。直到晚上近9時，鍾翰林被扣上手拷，被帶上一部7人車離開，涉嫌違反港版國安法中的「煽動他人分裂國家罪」。

「學生動源」是提倡香港獨立的學生組織，在港版國安法生效後，「學生動源」本月17日宣布遣散香港成員，並成立美國分部，鍾翰林辭召集人，並退出組織。